"Рано или поздно Донбасс вернется". Эксперт убежден в вероятности быстрого восстановления региона

Президент России Владимир Путин повторно назначил Суркова своим советником по вопросам конфликта на Донбассе, подтвердив тем самым неизменность многолетней политики.

Однако открыто действовать в Украине, как в Сирии, Кремль боится, поскольку не хочет легализировать свое присутствие на территории соседней страны. Об этом заявил в ходе чата на "Главреде" заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По словам эксперта, он не исключает возможности возвращения Донбасса в состав Украины.

"Рано или поздно Донбасс вернется в состав Украины. И, если все сделать в рамках международных норм и правил с соблюдением принципа справедливости, то вопрос восстановления довоенного образа жизни — это вопрос времени", - сказал спикер.

Жданов прокомментировал и заявление экс-президента Леонида Кравчука, который предложил отрезать Донбасс, "как раковую опухоль".

"Этот вариант разрешения кризиса имеет право на жизнь, но в списке решений он должен стоять самым последним", - подытожил аналитик.

Напомним, во время чата в "Главреде" Жданов заявил, что главный недостаток миротворческой миссии в Украине — это возможность ООН в ходе выполнения миссии изменить мандат.