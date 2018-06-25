Синоптики спрогнозировали, когда в Киев вернется жара

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киев в четверг, 28 июня, вернется жара — температура воздуха днем превысит 30 градусов со знаком плюс.

Во вторник, 26 числа, в столице ночью температура составит +12… +14, а днем — +25… +27, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По его данным, в четверг ночью будет +20… +22, днем температура воздуха прогреется до 30… 32 градусов со знаком плюс, ожидается слабый дождь с грозой.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.