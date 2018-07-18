Мэр Днепра объявил о грядущих "чистках" по идеологии в школах города

Днепровский градоначальник Борис Филатов пригрозил непродлением контрактов трети директоров и завучей городских школ.

Соответствующее сообщение о своих намерениях он опубликовал в социальной сети Facebook.

"Со второго дня своей каденции я начал собирать досье на директоров и завучей городских школ, и в этом мне помогал ограниченный круг доверенных людей. И на третий год своей каденции я дождался. В настоящий момент гуманитарный департамент проводит конкурсы на новые назначения директоров школ", — написал Филатов.

По данным мэра Днепра, более 30% претендентов с 2014-го оказывали моральную поддержку сепаратистским настроениям своими постами в соцсетях или "непублично презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство".

Филатов утверждает, что всех этих людей не будут принимать на работу по результатам конкурса.

"Юридически безукоризненно. Без возможности восстановиться по суду. Ведь мы не нарушаем трудовое законодательство и не преследуем за убеждения", − подытожил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре были установлены билл-борды с фото и личными данными людей, погоревших на кражах.