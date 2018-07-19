Каждый пятый украинец выступил за мир на Донбассе "любой ценой"

На установление мира на Донбассе "любой ценой" согласны 20 процентов украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы".

17 процентов украинцев считают, что для установления мира на востоке страны возможно применение силы. Больше всего сторонников применения силы живет на западе - 24 процента, в центре - 19, на юге и востоке - 8 и 11 соответственно.

В то же время половина опрошенных (50 процентов) высказались за возможность идти на компромиссы, "но не на все".

Опрос проводился с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины, в нем участвовали 2019 респондентов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на востоке Украины остается напряженной, риски обострения конфликта сохраняются, а причина - несоблюдение нынешними властями Киева взятых на себя обязательств и отказ от мирного урегулирования конфликта.

"Серьезные риски - риски обострения ситуации - сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта. Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути", - сказал он.