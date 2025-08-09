Армия РФ пытается отрезать Покровск с двух направлений: майор ВСУ об угрозе

Противник продолжает применять тактику "просачивания" в украинский тыл, рассказал Виктор Трегубов.

ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Важное из заявлений Трегубова:

Россияне фактически пытаются наступать с двух направлений

На юго-западном направлении ВСУ нанесли противнику серьёзные потери

Обстановка в районе Покровска стала одной из самых напряжённых за весь последний год, сообщил в эфире представитель Объединённого стратегического командования "Днепр" майор Виктор Трегубов.

"Этот участок является ключевым для россиян, в том числе в этой кампании, летней кампании. Но по состоянию на сейчас там, вероятно, даже труднее, чем было в любой предыдущий период, потому что россияне бросили просто огромную ораву людей. Они фактически пытаются наступать с двух направлений, отрезать город с двух направлений одновременно - с юго-запада и с северо-востока. На юго-западе хорошо получили по зубам. На северо-востоке пытаются тратить большое количество личного состава, чтобы занять несколько населенных пунктов и усложнить логистику для украинских войск", — цитирует его Укринформ.

Он уточнил, что на юго-западном направлении ВСУ нанесли противнику серьёзные потери, тогда как на северо-востоке российская армия продолжает активно использовать большое количество пехоты, чтобы захватить населённые пункты и затруднить логистику украинских войск.

По словам Трегубова, если зимой российские силы были вынуждены отступать, то сейчас на одном узком участке фронта сосредоточено до 100 тысяч человек.

Он подчеркнул: "Это уже масштабы, близкие к временам Второй мировой войны, а не к локальным конфликтам вроде чеченской или афганской войн".

/ Инфографика: Главред

Также он сообщил, что противник продолжает применять тактику "просачивания" в украинский тыл, аналогичную действиям весной.

"Килзоны (зоны поражения. - Ред.) просто проползают, пытаясь сделать это или незаметно, или просто покидают кого-то одного, другие проползают. Некоторым, как мы знаем из опытов пленных, приходится проползать 60 км. ...Да, тысячи умрут, но какие-то двое залезут, закрепятся у нас где-то за первой линией украинских позиций, начнут огневые действия, начнут пытаться гонять украинских дронщиков. К ним выдвинутся резервы, которых и так немного. Там начнется огневой бой. Собственно, таким образом они наступают", — пояснил Трегубов.

Ситуация на Покровском направлении: оценка эксперта

На Покровском направлении Россия, как страна-агрессор, сосредоточила свыше 110 тысяч военнослужащих. Такое численное преимущество позволяет оккупантам осуществлять продвижение, сообщил генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

РФ удалось перерезать важные логистические пути с северо-востока в Покровск. Таким образом, у украинских защитников остается все меньше возможностей для удачного снабжения ресурсов.

Ранее Главред писал, что ситуация вокруг Покровска остается напряженной. Если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.

Напомним, ранее сообщалось, что в Покровско-Мирноградской агломерации армия страны-агрессора держит самый быстрый темп продвижения. Только за последние сутки оккупанты прошли 3 км кв.

Как сообщалось ранее, до конца осени бои на фронте будут максимально ожесточенными, потому что сейчас мы, вероятно, наблюдаем эндшпиль войны. Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал военный эксперт, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов.

