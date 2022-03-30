Дайте уничтожить этих мерзавцев: Ефросинина призвала украинок сообщать о фактах изнасилований оккупантами

Ефросинина призвала украинок сообщать о фактах изнасилований оккупантами/ Instagram, ua.depositphotos.com

Украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина призвала украинок, которые подверглись сексуальному насилию со стороны российских захватчиков, не молчать и сообщать о таких фактах в полицию.

Ефросинина отметила, что сейчас о таких фактах украинцы время от времени узнают из соцсетей. Правоохранители расследуют такие сообщения, однако для полиции нужны доказательства. Соответствующее видеообращение телеведущая выложила на своей странице в Instagram.

Она напомнила историю, которая распространялась в интернете, об изнасиловании 11 женщин из Херсона. Узнав об этом, Ефросинина позвонила в МВД и полицию, и там получила ответ, что эта информация расследуется. Однако проблема заключается в том, что в подтверждение таких случаев нужны доказательства.

"Я обращаюсь ко всем женщинам, девушкам, подросткам, подвергшимся сексуальному насилию от оккупантов. Я знаю, что вы есть. Я знаю, что вы пережили самую страшную трагедию в своей жизни... Я вас очень прошу, дайте нам наказать этих мерзавцев, дайте нам уничтожить эту падаль", – обратилась телеведущая к украинкам.

Она сказала, что понимает, как это трудно, однако попросила не молчать в таких ситуациях.

По словам Ефросининой, она очень надеется, что большая часть таких мерзавцев уже наказаны и их уничтожила украинская армия. А те, кто остался в живых, еще будут наказаны.

"Всё, что мне нужно, – сообщите о содеянном. Это очень тяжело, но это нужно сделать. Пожалуйста, не молчите, не прячьтесь, напишите", – отметила она.

Ранее сообщалось, что в Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка рассказала, что над ней несколько часов издевались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

Напомним, одной из историй об изнасиловании украинских девушек оккупантами поделилась пользовательница в Facebook. Женщина, которая работает медсестрой, рассказала, что к ней привозили девушек в возрасте от 15 до 20 лет, которых неоднократно насиловали российские захватчики, после чего в них остались следы жестокого обращения.

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