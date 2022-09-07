'Дети - основа нации и должны быть уничтожены': россиянин назвал истинную цель Путина в Украине

Россиянин объяснил, что значит заявленная цель "спецоперации" российского диктатора Путина - "денацификация". Дело совсем не в том, чтобы бороться с "нацистами".
В соцсети Tik Tok был опубликован разговор, который состоялся между украинкой и представителем страны-агрессора России, который откровенно заявил, что цель оккупантов в Украине - это уничтожение украинской нации, в частности, детей.
Видео опубликовала блогер под ником usa_nani_ua.
Россиянин объяснил, что значит заявленная цель "спецоперации" Путина - "денацификация".
"Если бы с нацистами боролись – это была бы "денацистыфикация", - сказал мужчина.
"[Украинские дети] должны сдохнуть. Денацификация – уничтожение нации. [Дети являются] основой нации. Поэтому должны быть уничтожены", - признался россиянин.
Видео шокировало пользователей соцсетей, они пишут:
Как сообщал Главред, ранее жена российского оккупанта рассказала ему по телефону, что ненавидит вывезенных в РФ детей с Украины и была бы рада, если бы их мучили и убивали. Шокирующий разговор захватчика с женой перехватила и опубликовала Служба безопасности Украины.
Кроме того сообщалось, что российские оккупанты в телефонных разговорах с родственниками признаются, что в Украине они насилуют детей и даже едят собак.
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