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"Дети - основа нации и должны быть уничтожены": россиянин назвал истинную цель Путина в Украине

7 сентября 2022, 11:53

Россиянин объяснил, что значит заявленная цель "спецоперации" российского диктатора Путина - "денацификация". Дело совсем не в том, чтобы бороться с "нацистами".

Война в Украине, дети
Цель Путина - убивать украинских детей и уничтожить украинскую нацию / Фото УНИАН, Reuters

В соцсети Tik Tok был опубликован разговор, который состоялся между украинкой и представителем страны-агрессора России, который откровенно заявил, что цель оккупантов в Украине - это уничтожение украинской нации, в частности, детей.

Видео опубликовала блогер под ником usa_nani_ua.

Россиянин объяснил, что значит заявленная цель "спецоперации" Путина - "денацификация".

Видео дня

"Если бы с нацистами боролись – это была бы "денацистыфикация", - сказал мужчина.

"[Украинские дети] должны сдохнуть. Денацификация – уничтожение нации. [Дети являются] основой нации. Поэтому должны быть уничтожены", - признался россиянин.

'Дети - основа нации и должны быть уничтожены': россиянин назвал истинную цель Путина в Украине

Видео шокировало пользователей соцсетей, они пишут:

'Дети - основа нации и должны быть уничтожены': россиянин назвал истинную цель Путина в Украине
'Дети - основа нации и должны быть уничтожены': россиянин назвал истинную цель Путина в Украине

Как сообщал Главред, ранее жена российского оккупанта рассказала ему по телефону, что ненавидит вывезенных в РФ детей с Украины и была бы рада, если бы их мучили и убивали. Шокирующий разговор захватчика с женой перехватила и опубликовала Служба безопасности Украины.

Кроме того сообщалось, что российские оккупанты в телефонных разговорах с родственниками признаются, что в Украине они насилуют детей и даже едят собак.

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