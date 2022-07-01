Дмитрий Лубинец стал новым омбудсменом по правам человека: что о нем известно

"За" проголосовали 250 народных депутатов.
Верховная Рада Украины назначила нового омбудсмена по правам человека. Им стал Дмитрий Лубинец.
"За" проголосовали 250 народных депутатов.
В целом депутаты проголосовали так:
- "Слуга народа" – "за" 181 голос, воздержался 1 депутат;
- "Европейская солидарность" – воздержались 13 депутатов;
- "Батькивщина" - "за" 10 голосов;
- "Платформа за жизнь и мир" – за 14 голосов;
- "Партия "За будущее" – "за" 9 голосов;
- "Голос" - "за" 8 голосов;
- "Доверие" - "за" 12 голосов;
- "Восстановление Украины" – "за" 3 голоса.
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Автор: Ангелина Подвысоцкая