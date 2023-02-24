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Элтон Джон перевел в помощь Украине большую сумму и вспомнил свой легендарный концерт в Киеве

24 февраля 2023, 11:09
Благотворительный фонд британского рок-музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation направил Украине 125 тысяч долларов (около 5 млн гривен).
Элтон Джон
Элтон Джон / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Благотворительный фонд Elton John AIDS Foundation, которым руководит легендарный английский певец и пианист Элтона Джона направил на помощь украинцам 125 тысяч долларов США (около 5 млн гривен по нынешнему курсу). Об этом сам музыкант написал в своем Instagram.

Элтон Джон сообщает, что на эти деньги будут закуплены 10 биохимических анализаторов крови. Артист очень обеспокоен тем, что полномасштабное военное вторжение России в Украину очень замедлило борьбу с ВИЧ и СПИДом.

Музыкант также вспомнил свой концерт в центре Киева в 2007 году, где он пообещал помочь украинцам бороться с этими ужасными болезнями.

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"В один прекрасный весенний вечер 2007 года, глядя на 300-тысячную толпу, я пообещал народу Украины, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь преодолеть кризис СПИДа. Через год после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, я с болью в сердце наблюдаю, как разрушения продолжают уносить жизни. Кроме огромных человеческих жертв и разрушений, под угрозой оказались поразительные успехи Украины в преодолении эпидемии ВИЧ-инфекции", – написал Элтон Джон.

Элтон Джон

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

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