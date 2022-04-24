Есть даже пленные: Арестович раскрыл детали уничтожения оккупантов, творивших зверства в Буче

Арестович раскрыл детали уничтожения оккупантов, творивших зверства в Буче / скриншот

Накануне стало известно об уничтожении 64 бригады под Изюмом. Это уже подтвердил Алексей Арестович, добавив, что некоторых оккупантов удалось взять в плен.

Эта бригада причастна к убийствам и изнасилованиям мирного населения в Буче. Как отметил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, российские захватчики нарвались на одну из наших бригад.

Часть из оккупантов уничтожили, часть – взяли в плен.

"Они нарвались на одну из наших самых боеспособных и славных бригад. И в ходе боевого столкновения мы уничтожили несколько единиц боевой техники, личного состава. Пленных, кажется, взяли", - заявил Арестович.

Читайте такжеБригада насильников и убийц: "отличившегося" в Буче комбрига РФ повысили до полковникаОн добавил, что пленных в Украине берегут. Они необходимы нашему государству хотя бы для того, чтобы производить обмен на наших земляков, которых в заложниках удерживают россияне.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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