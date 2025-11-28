'Есть негативные сигналы': Зеленский заявил о проверках в правоохранительной системе

Ключевые тезисы:
- СБУ проведет анализ ситуации в правоохранительной системе
- Работа действующих членов Кабмина будет подвергнута оценке
- Также Зеленский ожидает кандидатур на министров энергетики и юстиции
Служба безопасности Украины проведет анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах страны. Причина в том, что оттуда поступает много "негативных сигналов". Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я говорил со Службой безопасности Украины, чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах. Вскоре будут доклады, будут мои выводы и будут решения. Слишком много негатива из регионов. Мы договорились, что Служба безопасности предоставит мне информацию быстро", - говорится в заявлении.
Президент также добавил, что работа действующих членов Кабмина будет подвергнута оценке.
"Я рассчитываю, что премьер-министр Юлия Свириденко вместе с народными депутатами в диалоге и единстве обеспечит Украине три вещи. Самое главное - принять бюджет на 2026 год, то есть способность нашего государства защищаться, обеспечивать оборону, обеспечивать все социальные выплаты и необходимую устойчивость. Это то, что нужно людям", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что ожидает кандидатур на министров энергетики и юстиции.
"Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы, отвечают ли действующие чиновники вызовам и этой зимы, и этой войны", - подытожил глава государства.
Новость дополняется...
