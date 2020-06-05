"Насильник прошел переаттестацию": Геращенко обвинил Деканоидзе в провале реформы полиции

Геращенко обвинил Деканоидзе в развале полиции / Фото: Радио Свобода

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко высказал мнение, что насилие, избиение и пытки стали возможны в украинской полиции, поскольку реформирование силовых структур сделала провальным Хатия Деканоидзе в результате переаттестации сотрудников.

"Например, один из двух насильников (полицейских Кагарлыка, — Ред) успешно прошел переаттестацию, организованную Хатией Деканоидзе в 2016 году. Достаточно?" — цитирует его Радио Свобода.

По словам Геращенко, именно действия Деканоидзе привели к негативному результату реформирования полиции в стране. Он добавил, что не владеет информацией о том, что правоохранители смогли восстановиться в должности впоследствии через суды.

"Но я конкретно и четко заявляю и прошу показать: реформа по переаттестации, организованная Хатией Деканоидзе, привела к тому, что насильник из Кагарлицкого отделения успешно прошел переаттестацию. И в результате после переаттестации, организованной Хатией Деканоидзе, совершил пытки и насилие", — повторил он.

Геращенко подчеркнул, что МВД во время руководства Арсена Авакова за последние семь лет изменилось "до неузнаваемости". Он считает достижением главы ведомства исключение практики укрывательства провинившихся подчиненных-полицейских.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.