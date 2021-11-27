УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Головой о парту: под Киевом учительницу обвинили в избиении школьника до крови

27 ноября 2021, 17:59
Прослушать новость
Остановить

Дети отказываются ходить в школу из-за пинков, унижения и жестокости.

/ Скриншот

В лицее №4 города Обухов Киевской области учительница 2-Б класса Лариса Михайловна жестоко избивает школьников.

О насилии над внуком рассказала местная жительница Екатерина. По ее словам, внук рассказал, что учительница била его головой о парту и у него шла кровь во рту, говорится в материале ТСН.

"Я сразу же там в вестибюле ему так вывернула губу, а там побито зубами", — добавила бабушка.

Она рассказала, что связалась с педагогом и попросила не бить детей, а в ответ услышала истерику.

Вместе с тем в школе попросили не предавать скандалу огласки. При этом другие учащиеся постоянно жалуются на агрессивное поведение педагога и даже отказываются ходить в школу из-за пинков, унижения и жестокости.

Реклама

Что на самом деле происходит за закрытими дверями школы

Родители забили тревогу и мама одного из второклассников сходила в школу и послушала, как проводят уроки. И была шокирована воспитательной беседой школьного психолога с детьми. По словам мамы, детей просили ничего не рассказывать родителям.

Директор школы ответила на обвинения: "У нас работает очень хороший, профессиональный психолог и это был урок-игра. Он проводится во всей начальной школе, это не только в этом классе. Речь шла и о друзьях, и о дружбе, и о том, что секреты, которые вам доверил друг, нельзя рассказывать".

В свою очередь родители объединились с активистами и написали заявление о булинге в полицию и администрацию школы.

В школе отреагировали. Директор заявила о создании комиссии, которая занялась сбором показаний.

Напомним, ученица одной из школ Кривого Рога призналась в том, что ее изнасиловал учитель - это произошло на днях на выпускном. Девушка говорит, что после этого обратилась в полицию, где ей сначала предложили "сыграть с насильником свадьбу".

Читайте еще:

viber
Киевская область Обухов буллинг
Сейчас вы просматриваете новость «Головой о парту: под Киевом учительницу обвинили в избиении школьника до крови». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Заморозит до -15°, наметет сугробы: Украину атакует снежный АрмагеддонЗаморозит до -15°, наметет сугробы: Украину атакует снежный Армагеддон Таро прогноз на декабрь 2021: какое будущее карты пророчат ЛьвамТаро прогноз на декабрь 2021: какое будущее карты пророчат Львам Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаЛюбовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встреча Катя Осадчая показала, с чего началась ее любовь с Юрием ГорбуновымКатя Осадчая показала, с чего началась ее любовь с Юрием Горбуновым Ольга Сумская испугала фанатов неудачной пластикойОльга Сумская испугала фанатов неудачной пластикой
17:59

Головой о парту: под Киевом учительницу обвинили в избиении школьника до крови

17:40

Гороскоп на завтра 28 ноября 2021: Девам – сплетни, Стрельцам – убытки, Водолеям – ссорыВидео

17:31

В США назвали два сценария в случае атаки РФ на УкраинуВидео

17:08

Приметы на 28 ноября: что нельзя делать в Гурьев день и как не попасть в бедуВидео

16:57

Подготовка госпереворота с Ахметовым: журналист раскрыл имена заговорщиковВидео

Реклама
16:30

Без пенсии рискует остаться каждый пятый: украинцам советуют копить на старостьВидео

15:50

Переброска войск РФ на границу Украины: у Байдена срочно связались с ОПВидео

15:47

Иммунолог указал на главное "коварство" коллективного иммунитета при COVID-19Видео

15:45

Умерла экс-министр образования Мандзий

15:32

Украинцы узнали новые тарифы на газ в декабре: кому придется платить большеВидео

14:50

В моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникФотоВидео

14:27

Мощный взрыв на Николаевщине: под завалами жилого дома нашли женщину без сознанияВидео

14:22

Метели, аномальная температура и гололед: синоптики дали прогноз погоды на декабрь

14:12

Супермаркеты в Украине накручивают до небес цены на популярный продукт

14:08

Южноафриканская мутация коронавируса "Омикрон" добралась до Чехии и Германии

13:46

Триумф, признание и большие деньги: прогноз на картах Таро для Скорпионов на декабрь 2021Видео

13:31

Когда день матери 2022 в Украине: дата и традиции праздника

13:29

Украинке пришлось "гасить" кредит, который она не просила: в ПриватБанке назвали это благодарностью

13:24

В Кривом Роге трамвай врезался в маршрутку, а та влетела в подростка на "зебре"Видео

13:18

Попробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымВидео

Реклама
13:09

В Новой Одессе рванул газ в многоэтажке: пострадали как минимум три человекаФотоВидео

12:50

Раскол Батькивщины и домашние хлопоты: астролог составил гороскоп Юлии Тимошенко

12:48

НАТО не будет воевать за Украину в случае вторжения России, но угрожает Кремлю последствиямиВидео

12:23

Приостановка военной помощи Украине: в WSJ выяснили, как США будут реагировать на агрессию Кремля

11:52

"Такой же опасный, как Эбола": во Всемирной медицинской ассоциации забили тревогу из-за "Омикрона"Видео

11:43

Киевлянин незаконно взводит пентхаус на крыше 18-этажки: люди в шокеВидео

11:10

В Новой Одессе прогремел взрыв в многоэтажке, разрушены два этажа домаВидео

10:55

В супермаркете АТБ в Киеве охранники и покупатель устроили лютую драку из-за маскиВидео

10:39

В Черкассах 3-летний мальчик получил ожоги головы во время операцииВидео

10:00

Смертельное ДТП в Харькове: водитель фуры был под действием наркотиковВидео

09:45

У Украины есть шанс сделать сильный ход, чтобы защитить страну от военного вторжения РФ – эксперт

09:35

День памяти жертв Голодомора 2021: дата, история и мероприятия

09:25

Вещи, которые женщина должна отпустить до Нового года

09:14

Перед новым годом в Украине взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего

09:10

Запад и Россия против нового закона по Донбассу и Крыму: Зеленский предупредил Украину об опасностиВидео

08:39

В Каменском Таврия влетела в пешеходов, погибли 35-летняя женщина и ее маленький сын

08:30

Тайны карпатских мольфаров и природное волшебство: что покажут в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром КомаровимВидео

08:22

Коронавирус в Украине 27 ноября немного утих: 14 тыс. новых зараженных и менее 600 смертейВидео

08:21

Гороскоп на сегодня 27 ноября 2021: Девам – коварство женщины, Скорпионам – невероятное везениеВидео

08:01

Moderna заявила о создании новой версии вакцины против опасного штамма коронавируса "Омикрон"Видео

Реклама
07:45

Произошло то, чего Москва всегда бояласьмнение

07:23

"Меня это волнует": Байден отреагировал на слова Зеленского о госпереворотеВидео

07:10

Военная операция ВСУ по Донбассу – не сценарий для Украины: Зеленский назвал главную цель КиеваВидео

06:28

Курс гривны: каких сюрпризов ждать под ёлочкумнение

05:28

Зацветет даже палка: как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукой

05:28

Зеленский пока не готов идти на второй президентский срокВидео

05:05

Как пить, чтобы не болела голова: встречаем Новогодние праздники и корпоративы без похмелья

04:44

Фитнес-тренер рассказал, неправильное употребление какого фрукта ведет к набору веса

04:16

Как использовать старые вещи с пользой: 7 креативных идей

03:54

Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять