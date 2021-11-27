Головой о парту: под Киевом учительницу обвинили в избиении школьника до крови

/ Скриншот

В лицее №4 города Обухов Киевской области учительница 2-Б класса Лариса Михайловна жестоко избивает школьников.

О насилии над внуком рассказала местная жительница Екатерина. По ее словам, внук рассказал, что учительница била его головой о парту и у него шла кровь во рту, говорится в материале ТСН.

"Я сразу же там в вестибюле ему так вывернула губу, а там побито зубами", — добавила бабушка.

Она рассказала, что связалась с педагогом и попросила не бить детей, а в ответ услышала истерику.

Вместе с тем в школе попросили не предавать скандалу огласки. При этом другие учащиеся постоянно жалуются на агрессивное поведение педагога и даже отказываются ходить в школу из-за пинков, унижения и жестокости.

Реклама

Что на самом деле происходит за закрытими дверями школы

Родители забили тревогу и мама одного из второклассников сходила в школу и послушала, как проводят уроки. И была шокирована воспитательной беседой школьного психолога с детьми. По словам мамы, детей просили ничего не рассказывать родителям.

Директор школы ответила на обвинения: "У нас работает очень хороший, профессиональный психолог и это был урок-игра. Он проводится во всей начальной школе, это не только в этом классе. Речь шла и о друзьях, и о дружбе, и о том, что секреты, которые вам доверил друг, нельзя рассказывать".

В свою очередь родители объединились с активистами и написали заявление о булинге в полицию и администрацию школы.

В школе отреагировали. Директор заявила о создании комиссии, которая занялась сбором показаний.

Напомним, ученица одной из школ Кривого Рога призналась в том, что ее изнасиловал учитель - это произошло на днях на выпускном. Девушка говорит, что после этого обратилась в полицию, где ей сначала предложили "сыграть с насильником свадьбу".

Читайте еще: