Готовят наступление: Жданов рассказал, что происходит на Изюмском направлении

Олег Жданов / Главред, ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что хоть на Изюмском направлении российские оккупанты остановились и наступление сейчас не продолжают, но возобновить атаку они могут со временем.

"Сейчас военные РФ перегруппировываются, пытаются сменить воинские части и батальонно-тактические группы с тем, чтобы попытаться возобновить наступление. Там все остановлено: от Изюма в направлении Славянска. Они откатились на исходные позиции с целью возобновить наступление на Славянск", – отметил Олег Жданов, передает ТСН.

Он также добавил, что если у оккупантов будет успех в Славянске, под угрозой окажется Запорожское направление и Краматорск.

"Насколько я понимаю, наши войска проводят в Запорожской области контрнаступательные действия для того, чтобы оккупанты не могли предпринять наступательные действия со стороны Пологов", — подчеркнул военный эксперт.

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Война России против Украины

Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои с армией России на Донбассе. Эксперты американского Института изучения войны предполагают, что оккупанты планируют создания для ВСУ условий оперативного окружения в районе Северодонецка и Лисичанска, вокруг Золотого к северо-востоку от Попасной, и вокруг Авдеевки.

Войска России 26 мая обстреляли Харьков. Пострадали люди. Есть погибшие. В Национальной полиции рассказали, что снаряды падали в Шевченковском, Киевском районах и вблизи Павлова Поля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что РФ стянула войска на Донбасс, и будет пытаться выйти на админграницы региона. По словам чиновника, у российских оккупантов еще много оружия. Украину ждут несколько тяжелых недель.

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