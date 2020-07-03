Хазанов экстренно обратился к медикам

Геннадий Хазанов заболел / УНИАН

Известный российский актер Геннадий Хазанов 3 июля обратился за помощью к медикам, ему экстренно оказывают первую медицинскую помощь.

Как информирует Telegram-канал Mash, о тяжелом состоянии артиста рассказала его помощница.

Уточняется, что Хазанов внезапно начал задыхаться, к нему прибыли врачи.

Медики оценивают состояние актера и принимают решение о госпитализации. О причинах ухудшения самочувствия артиста не уточняется.

Как ранее сообщалось, Абдулманап Нурмагомедов, отец известного бойца MMA, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в возрасте 57 лет.