Изнасиловал уже мертвой: на Днепропетровщине мужчина жестоко убил свою жертву

Правоохранители уже задержали подозреваемого.
В Днепропетровской области мужчина во время интима жестоко зарезал 29-летнюю девушку, а после смерти изнасиловал жертву.
Трагедия произошла в городе Апостоловом Днепропетровской области. Там на Привокзальной площади нашли тело девушки. Покойная была полураздетой. Следствие установило, что перед смертью девушку изнасиловали, а затем убили 12 ударами ножом.
Правоохранители задержали подозреваемого. Это 29-летний мужчина, с которым жертва познакомилась в кафе накануне.
Как пишет издание dnipro.tv, в содеянном он признался и заявил, что начал убивать девушку еще во время секса. Он перерезал ее горло и ударил ножом в живот и спину.
"Мы пошли за магазины. Там мы занимались сексом. Потом я с глупости взял нож и начал ее резать", – сказал подозреваемый Николай.
По данным издания, когда женщина умерла, подозреваемый изнасиловал ее во второй раз. Затем он сжег верхнюю одежду покойной и скрылся.
Что говорят в полиции
Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что мужчине назначат много экспертиз.
"В рамках уголовного производства будет назначено множество экспертиз, в том числе экспертиза психического состояния задержанного", - сказала Анна Старчевская.
В прокуратуре Днепропетровской области сообщили, что подозреваемому избрали меру пресечения - содержание под стражей. Ему инкриминируют ч.1 ст.115 УК Украины.
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