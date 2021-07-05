Изнасиловали и выбросили на дорогу: как наказали девочку, которая оставила подругу умирать

Девочка могла выжить, но друзья поступили иначе / скриншот

В Полтавской области Комсомольский городской суд избрал меру пресечения подруге скончавшейся после изнасилования в с. Бреусовка 16-летней ученице лицея.

Судебное заседание, во время которого избиралась мера пресечения 17-летней Наталье, состоялось 5 июля в Горишних Плавнях.

Как сообщает пресс-секретарь суда Людмила Бородай, подозреваемую отправили под круглосуточный домашний арест сроком на месяц, пишет Oбозреватель.

25 июня Наталье предъявили подозрение в неоказании помощи подруге, когда та находилась в опасном для жизни состоянии, а в результате умерла.

16-летняя Мария Бондаренко отдыхала вместе с подругой Натальей, ее парнем Станиславом (20 лет), его младшим братом Артемом и его другом Владиславом (обоим по 15 лет). Компания собралась в доме подруги Марии.

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Все выпивали, а затем Марию изнасиловал, по данным следствия, 15-летний Владислав. Когда утром друзья девушки обнаружили ее в машине мертвой, то вывезли тело за пределы села и выбросили на обочину.

По предварительным данным, 16-летняя Мария Бондаренко скончалась в результате алкогольного отравления, отека головного мозга и токсической энцефалопатии.

Как говорят в правоохранительных органах, у девушки был шанс выжить, если бы ей вовремя оказали помощь, а не оставили умирать в автомобиле.

Подозреваемый в изнасиловании находится под стражей, как и его старший товарищ, который якобы подговаривал подростка изнасиловать девушку.

По информации следствия, 15-летний насильник шантажом заставил друзей избавиться от тела.

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Как ранее сообщал Главред, в марте Украину потрясла история об изнасиловании и убийстве 7-летней жительницы села Счастливое Херсонской области Маши Борисовой.

Девочка исчезла 7 марта в Счастливом. 11 марта ее нашли мертвой в в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.

14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Маши Борисовой. Им оказался 62-летний мужчина - друг отца девочки.