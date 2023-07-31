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Известный российский комик опозорился "шуткой" про геноцид в Изюме

Яна Ставская
31 июля 2023, 22:53 обновлено 31 июля, 22:56
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Россияне поддержали комика одобрительным смехом.
Известный российский комик опозорился 'шуткой' про геноцид в Изюме
Комик кровожадно пошутил про убийства украинцев / Коллаж Главред. Фото: Скриншоты

Российский комик Данила Поперечный, пользующийся популярностью и в Украине, в одном из выступлений цинично пошутил про убийства оккупантами жителей Изюма.

На фрагменте видео, опубликованном пользователем Чайка C.A.T. в Twitter, Поперечный сперва шутит над названием украинского города.

"Мне кажется, что названия городов СНГ, когда города называли так, вообще не готовились к тому, что там будет война. Потому что я честно скажу: я очень эмпатический человек, я всего переживаю, я читаю новости. Но когда я читаю новости, в которых написано "Уже три дня идут упорные бои за Изюм", ну я ведь тоже человек, я не могу сопереживать этому", - высказался он.

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В ответ толпа россиян встретила "шутку" одобрительным смехом.

Затем Поперечный указал, что название населенного пункта якобы не соотстветствует тому, что он слышал о российских преступлениях в городе.

"Это же бред какой-то, будто муравьи борются, а там люди гибнут настоящие. Ну я такой: Ха! Старую виноградину нашли, не могут поделить", - добавил комик.

Кто такий Данила Поперечный

Россиянин Поперечный в настоящее время проживает в США. В свое время шесть лет жил и учился в Киеве.

В своих выступлениях комик неоднократно указывал, что не поддерживает и осуждает российское вторжение в Украину.

Из-за своей позиции Поперечный даже был внесен в реестр Роскомнадзора.

Россиянин еще до полномасштабной войны РФ часто появлялся в Украине с концертами и собирал полные залы.

Преступления РФ в Изюме

Изюм был освобожден ВСУ в сентябре 2022 года. После деоккупации населенных пунктов в Харьковской области стали появляться все новые факты военных преступлений российской армии.

К примеру, сообщалось, что в Изюме россияне изнасиловали девочку и отрезали половые органы подростку, а затем казнили их.

По словам жительницы Изюма, особыми зверствами отличились не столько россияне, сколько боевики из "ЛДНР". Они грабили все, что видели: от автомобилей до старых сковородок и нижнего женского белья.

В самом Изюме были обнаружены массовые захоронения. В одной могиле тогда нашли более чем 440 тел. Люди погибли в результате войны. Тела похоронены по отдельности.

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