Моральный урод: одессит годами насиловал собственную жену и детей

Мужчина насиловал жену и двух дочерей в течение семи лет / Zakon.kz

В Одессе 48-летний житель Суворовского района, который ранее отсидел за убийство собственной матери, предстанет перед судом за тройное изнасилование своих родных.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры региона, в течение шести лет: с 2015 по 2021 год он насиловал и избивал свою жену, а также их совместных несовершеннолетних дочерей.

Для того, чтобы получить утеху, он угрожал их убить.

На данный момент по ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюремного заключения.

Напомним, в Ивано-Франковской задержали мужчину, который обвиняется в изнасиловании своей падчерицы, которой не исполнилось 14 лет. Злоумышленник напал на девочку по месту их проживания еще в январе 2021. Экспертизы доказали причастность мужчины к насилию над ребенком.

Ранее в Хмельницкой области правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Педофил подстерег ребенка посреди дня возле ее дома и, применив физическую силу и угрозы, надругался над ней.