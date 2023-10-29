'Нет его, уже фарш': вагнеровец-убийца заныл по возвращении в Россию

Наемников ЧВК "Вагнер", участвовавших в войне против Украины, в России "кидают". Убийцы пожаловались журналистам, что их, мол, не обеспечивают должным лечением. Кроме того, они признали большие потери, которые "вагнеровцы" понесли в свое время в "мясных штурмах".
Как пишет Радио Свобода, среди наемников оказался бывший заключенный Владимир Тородеев. Россиянин согласился воевать не столько ради денег, сколько ради перспектив свободы в будущем.
Сейчас у бывшего "вагнеровца" фактически нерабочая конечность после некачественного хирургического вмешательства. Ему выплатили только 50 тысяч рублей компенсации и отказались оценивать случай как "тяжелый".
Из 180 человек, которых вместе с ним забрали из колонии в Коми, назад вернулись только 50, говорит он.
Под Бахмутом Владимир был три месяца. Сначала его контузило, а через две недели ранили в ступню, вместе с другими "трехсотыми" (ранеными) его отправили в больницу в Луганск. Пуля калибра 5,45 попала в ногу, ударилась о ботинок и, вернувшись обратно, поломала все пальцевые кости. А потом застряла в боковой кости.
Журналистам он пожаловался, что теперь "не может нормально спать".
"Зову в атаку кого-нибудь из тех, кого уже нет в живых. Я там "десяткой" (десять человек) командовал, и в одного моего бойца из танка попало. От него вообще ничего не осталось, даже ботинок. Я по рации передаю, что у нас "двухсотый", такой-то. Они отвечают, жетон хоть найди, чтобы не без вести пропавший был. А какой там жетон, там вообще ничего не найти. Вроде оглянулся, рядом человек стоит, а в следующий момент нет его уже. Фарш", - сказал оккупант.
Также он признался СМИ в случаях употребления наркотиков и алкоголя в ряду "Вагнера", а также об изнасиловании боевиками девушки в оккупированном селе.
"Мясные" штурмы и потери РФ
Россия со времен попыток захвата Бахмута ведет "мясные" штурмы, пытаясь взять позиции ВСУ людским ресурсом. Таким образом, ВС РФ экономили на технике.
Основной силой таких штурмов были и остаются российские заключенные. По возвращению домой их освобождают от уголовной ответственности.
Тем не менее, РФ не может достичь таким образом даже частичного успеха. В настоящее время самые большие потери русской армии регистрируются в районе Авдеевки - там враг "оставляет" не только солдат, но и современную тяжелую технику.
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