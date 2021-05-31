Под Днепром женщина родила и закопала младенца возле дома

На Днепропетровщине мать закопала своего новорожденного ребенка / pixabay

В Синельниковском районе Днепропетровской области мать закопала своего новорожденного ребенка.

Как сообщает Днепр оперативный, у 42-летней женщины села Раевка на шестом месяце беременности 26 мая произошли преждевременные роды. Женщина рожала дома. По словам роженицы, недоношенный и недозрелый плод ребенка был мертвым.

"После этого женщина не стала никому говорить о смерти новорожденного, а похоронила его на территории своего домовладения", - говорится в сообщении.

30 мая об этом происшествии стало известно полиции, которая приехала на вызов. Во время осмотра территории полицейские изъяли простыни и труп младенца. Меру пресечения для женщины пока не избрали.

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В ближайшее время в полиции откроют уголовное производство.

Обстоятельства выясняются.

Как ранее сообщал Главред, трагедия произошла в Кременчуге Полтавской области – там в ванной утонул годовалый ребенок. Медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть младенца. Горе-мать была пьяна и недосмотрела свое дитя.