Под Днепром женщина родила и закопала младенца возле дома

Горе-мать заявила, что малыш не подавал признаков жизни.
В Синельниковском районе Днепропетровской области мать закопала своего новорожденного ребенка.
Как сообщает Днепр оперативный, у 42-летней женщины села Раевка на шестом месяце беременности 26 мая произошли преждевременные роды. Женщина рожала дома. По словам роженицы, недоношенный и недозрелый плод ребенка был мертвым.
"После этого женщина не стала никому говорить о смерти новорожденного, а похоронила его на территории своего домовладения", - говорится в сообщении.
30 мая об этом происшествии стало известно полиции, которая приехала на вызов. Во время осмотра территории полицейские изъяли простыни и труп младенца. Меру пресечения для женщины пока не избрали.
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В ближайшее время в полиции откроют уголовное производство.
Обстоятельства выясняются.
Как ранее сообщал Главред, трагедия произошла в Кременчуге Полтавской области – там в ванной утонул годовалый ребенок. Медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть младенца. Горе-мать была пьяна и недосмотрела свое дитя.