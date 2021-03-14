После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин

На похороны Маши Борисовой пришли почти все жители села / newday.kherson.ua

После похорон убитой 7-летней Маши Борисовой житель села Счастливое Херсонской области пытался покончить жизнь самоубийством.

В день похорон девочки в субботу, 13 марта, мужчина, который живет в этом же селе, после посещения церемонии прощания пришел домой и перерезал себе вены. Но это вовремя заметили домашние и вызвали "скорую". Мужчине оказали помощь, он жив. В полиции журналистам не ответили на вопрос о том, имеет ли этот инцидент отношение к смерти девочки, сообщает местное издание Новый день.

Со ссылкой на местных жителей журналисты пишут, что мужчина, который хотел добровольно уйти из жизни, ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, наказание отбывал в России.

"Источник среди местных жителей уверяет, что самоубийство хотел совершить ранее судимый, причем за изнасилование, срок вроде отбывал в России. Якобы этот человек посетил похороны и побывал в квартире, где стоял гроб с телом ребенка. Вернувшись домой, в одной из двухэтажек, взял лезвие и перерезал себе вены", - отметили в издании.

Сообщается, что на похороны 7-летней девочки собрались почти все жители села. Они приносили не только цветы, но и игрушки. От дома, где жила девочка, гроб с ее телом пронесли по селу по местам, где она любила играть.

Гроб с телом Маши Борисовой пронесли по всему селу / newday.kherson.ua

Как рассказали журналистам местные жители, сейчас они не отпускают детей одних на улицу, потому что убийца девочки на свободе. К тому же люди говорили, что очень недостаточное внимание к детям со стороны родителей — большая проблема в Счастливом, где в многих семьях люди злоупотребляют спиртным, в том числе — и женщины.

Говорили, что и мать погибшей девочки любила выпить, из-за чего Маше не хватало внимания, и она искала его у других людей, что, возможно, и сыграло роковую роль в ее жизни.

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