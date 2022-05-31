"Профан безголовый": российские полковники обсуждают Шойгу и провалы своей армии в Украине

Перехват разговора / Схеми

Журналисты программы расследований Схемы получили записи разговора двух российских полковников, которые обсуждают руководителей так называемой "спецоперации" полномасштабного вторжения России в Украину.

Сообщается, что записи передали Схемам представители одного из украинских разведорганов, разговор датирован 14 апреля.

По информации журналистов, один из собеседников - российский полковник Максим Власов, который руководил ракетными дивизионами при обстреле Мариуполя в 2015 году, в результате чего погибли 30 мирных жителей. Он находится в украинском розыске с 2018 года.

Его собеседник - уроженец Винницкой области Виталий Ковтун, военный медик в российской оккупационной армии.

"Министр обороны России Сергей Шойгу - это полностью некомпетентный профан. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще. Просто шоумен", - говорит Власов.

Ковтун жалуется, что не могут найти контрактников.

"Шойгу - гон***ище, контрактников нет - конечно, откуда они будут? Им платили по 30 тысяч зарплату. - откуда их набрать?", - оценивает действия российского министра Ковтун.

Власов также сравнивает полномасштабную войну России против Украины с советско-финской войной и заявляет, что ситуация "один в один, вообще как по шаблону, пошли", а в российской армии "потери страшные".

Также полковники обсуждают генерала Александра Дворникова, ответственного за командование российскими войсками в полномасштабной войне, которого российская пропаганда воображает "генералом победы".

"Наплодили целую плеяду лизоблюдов. Вон этот Дворников, вообще, легенда. Конченый вообще, просто конченый. Это он какой-то сейчас вот придумал "антибендеровский бросок"… Ну, короче, это, вообще конченый, безголовый идиот", - комментирует Власов.

Ковтун также недоволен командующим войсками восточного округа РФ Александром Чайко.

"Я с вилами скоро пойду, к "кремлевской" площади. Наплодили, ,генералов, всяких там. Сначала людей положат, а потом, ждем, пока они наших положат. Они приободрились. Почитай, что они там пишут, довольные".

Ковтун обсуждает с Власовым обстрелы украинской гражданской инфраструктуры, мирных жителей и другие военные преступления россиян, а также возмущается, почему российские оккупанты не ударили в центр Киева и Верховную Раду.

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"Они хотят, чтобы пехота шла, артиллерия работала, на расстоянии, тратьте, эти бомбы, просто, кидайте их. Даже если не туда попали, пусть начинают бояться, по вокзалам, по железным дорогам. Должна в Киев в Верховную Раду прилететь ракета. Почему не прилетела? Почему не прилетела? Я не понимаю" - заявляет он.

По информации Схем, Ковтун также жалуется, что защитники Украины "крейсер Москва утопили", и говорит, что оккупационные войска, по его мнению, должны "попасть (ред.) куда-нибудь тоже в ответку".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал Главред, ранее Служба безопасности Украины получила очередное подтверждение убийств российскими оккупантами мирных украинцев. В частности, один из захватчиков откровенно признался своей жене, что путинские солдаты с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где укрывается от обстрелов гражданское население.

Также он рассказал, как российские военные из другого подразделения поймали украинку, отрезали ей язык, изнасиловали и убили.

Еще один телефонный разговор, который удалось перехватить СБУ, свидетельствует о том, что российские военные, которые массово насиловали украинских женщин, девочек и детей, вернувшись на территорию РФ не прекратили свои зверства. Теперь их жертвами становятся россиянки.

В частности, в пограничной с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт рашистов, значительно увеличилось количество заявлений об изнасиловании.

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