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Путин не доверяет своим генералам: захватом Лисичанска руководили сразу два командира - ISW

4 июля 2022, 06:46

То, что два высокопоставленных российских командира руководили военными действиями в районе Лисичанска, говорит о том, что Путин не доверяет младшим офицерам.

​ Александр Лапин и Сергей Суворикин руководили захватом Лисичанска ​
​ Александр Лапин и Сергей Суворикин руководили захватом Лисичанска ​ / Фото Википедия

Российские оккупационные войска захватили административные границы Луганской области после вывода защитников Украины из Лисичанска и близлежащих населенных пунктов. Российские пропагандисты похвастались, что за "успехи" ответственны два командира группировок оккупантов –командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суворикин.

Как пишут эксперты американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), российские захватчики "обезопасили" для себя границу Луганской области, но очаги украинского сопротивления остаются в Лисичанске и вокруг него.

Сообщается, что два "высокопоставленных" российских командира несут ответственность за тактические действия в районе Лисичанска. В частности, за окружение города и района к западу от него отвечали командующий центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал Сергей Суворикин.

"Участие двух таких офицеров в одном и той же операции на небольшом участке фронта примечательно и, вероятно, указывает на то значение, которое глава России Владимир Путин придавал обеспечению безопасности Лисичанска и границы Луганской области, а также на его недоверие к более младшим офицерам", – считают в ISW.

Какой город станет следующей целью оккупантов

По словам экспертов ISW, армия РФ не полностью, как утверждал министр обороны РФ Сергей Шойгу, "очистила" Лисичанск. Оккупанты все еще ведут бои в пределах города, пытаясь "разгромить" украинские силы, которые оказывают сопротивление .

"Но вывод украинских войск означает, что российские силы почти наверняка завершат свои операции по разминированию относительно быстро. Скорее всего, в следующий раз они наступят на Северск, хотя вместо этого или одновременно с ними они могут начать более серьезные атаки на Бахмут или Славянск. ВСУ, вероятно, продолжат боевой отход к трассе E40, которая проходит от Славянска через Бахмут к Дебальцево", – предположили в ISW.

РФ захватила всю территорию Луганской области
РФ захватила всю территорию Луганской области. Названа следующая цель РФ / understandingwar.org

Захват Лисичанска войсками РФ

Утром 3 июля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, российские оккупанты продолжают продвигаться и закрепляться в районе Лисичанска Луганской области. Административные здания города разрушены полностью.

3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

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