"Раздевайся или тебя застрелю": украинка рассказала, как оккупанты ее зверски изнасиловали

Насилие / pixabay

Российские оккупанты устроили настоящие пытки и насилие над украинцами. Так, в Киевской области они зверски изнасиловали 50-летнюю женщину и убили ее мужа.

Как сообщает BBC, 7 марта женщина была дома со своим мужем, когда ворвался иностранный солдат.

"Под дулом оружия он отвел меня в дом неподалеку. Он приказал мне: "Раздевайся, а то я тебя застрелю". Он постоянно угрожал меня убить, если я не сделаю, как он сказал. Потом он начал меня насиловать", – сказала она.

Анна заявила, что нападавший был молодой, худой чеченский боец.

Женщина говорит, что пока он ее насиловал, вошли еще четверо солдат.

"Я думала, мне конец. Но они его увели. Больше я его не видела", – сказала она.

По мнению женщины, ее спасло другое подразделение российских солдат.

Вернувшись, она нашла своего мужа, который был ранен в живот.

"Он пытался бежать за мной, чтобы спасти меня, но в него попали пули", - сказала она.

После этого муж с женой скрылось в доме соседа. Из-за боев они не могли отвезти мужчину в больницу. Через два дня он скончался от ран.

Женщина похоронила мужа на заднем дворе их дома.

"Когда они ушли (оккупанты - ред), я нашла наркотики и Виагру. Они были под кайфом, и они часто были пьяны. Большинство из них – убийцы, насильники и мародеры. Только некоторые нормальные", - сказала она.

Соседи говорят, что изнасиловавший Анну оккупант убил одну из местных жительниц.

Женщине было 40 лет. Соседи говорят, что ее вывели из дома и держали в спальне соседнего дома, жители которого были эвакуированы, когда началась война.

"Они (российские солдаты - ред) сказали мне, что ее изнасиловали, что ее горло или перерезано, или проколото ножом, и она стекла кровью. Они сказали, что было много крови", – рассказала женщина.

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Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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