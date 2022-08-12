Резников резко ответил на вероятность компромисса с РФ и анонсировал контрнаступление ВСУ

Контрнаступление необходимо для освобождения захваченных РФ территорий Украины, подчеркнул министр обороны.
Украина будет последовательно освобождать все свои оккупированные территории, включая Крым, заявил министр обороны Алексей Резников.
Как подчеркнул он в эфире DR Denmark, контрнаступление необходимо для освобождения захваченных РФ территорий Украины.
"Наши люди и партнеры ждут активные действия, наши партнеры должны знать, что нам для активных действий нужно больше оружия. Наша главная цель - это освобождение всех временно оккупированных территорий в пределах 1991 года. Включительно с Херсоном, Мариуполем, Бердянском, Луганском, Донецком, и, конечно, Крымом", - отметил министр обороны.
Он также ответил на вопрос о возможности компромиссов с Россией.
"Компромисс возможен только когда россияне выведут войска с территории Украины и будет обсуждаться вопрос соседства между странами после освобождения территорий. Они должны будут заплатить репарации за всю разрушенную инфраструктуру и всех убитых украинцев - за убийства, изнасилования, пытки и все преступления. Территориальный компромисс - это выход Украины на границы 1991 года", - добавил Резников.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров между Украиной и Россией. Он перечислил условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.
"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины", - озвучил список Подоляк.
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