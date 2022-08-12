Резников резко ответил на вероятность компромисса с РФ и анонсировал контрнаступление ВСУ

Алексей Резников / Facebook/reznikovoleksii

Украина будет последовательно освобождать все свои оккупированные территории, включая Крым, заявил министр обороны Алексей Резников.

Как подчеркнул он в эфире DR Denmark, контрнаступление необходимо для освобождения захваченных РФ территорий Украины.

"Наши люди и партнеры ждут активные действия, наши партнеры должны знать, что нам для активных действий нужно больше оружия. Наша главная цель - это освобождение всех временно оккупированных территорий в пределах 1991 года. Включительно с Херсоном, Мариуполем, Бердянском, Луганском, Донецком, и, конечно, Крымом", - отметил министр обороны.

Он также ответил на вопрос о возможности компромиссов с Россией.

"Компромисс возможен только когда россияне выведут войска с территории Украины и будет обсуждаться вопрос соседства между странами после освобождения территорий. Они должны будут заплатить репарации за всю разрушенную инфраструктуру и всех убитых украинцев - за убийства, изнасилования, пытки и все преступления. Территориальный компромисс - это выход Украины на границы 1991 года", - добавил Резников.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров между Украиной и Россией. Он перечислил условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины", - озвучил список Подоляк.

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