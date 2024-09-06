Россияне приготовили план захвата двух важных городов: в ISW раскрыли цель оккупантов

Российские оккупанты активизировали наступательные операции под Угледаром.

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РФ хочет захватить два города в Украине / Коллаж: Главред, фото: flickr

Аналитики Института изучения войны рассказали, что военное командование РФ активизирует попытки захватить Курахово и Угледар в Донецкой области, чтобы не допустить передислокации украинских войск для усиления обороны Покровска.

"Усилия российских сил направлены на ликвидацию широкого украинского выступления к западу и юго-западу от Донецка и продвижение к трассе Н-15 (Донецк - Запорожье) и вдоль нее", - говорится в отчете ISW.

Скоординированные российские наступательные операции с южного фланга на Покровском направлении на западный фланг украинской обороны вокруг Угледара, вероятно, имеют целью усилить давление на ВСУ, обороняющихся на западе Донецкой области.

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"Активизация российских наступательных операций под Угледаром, скорее всего, не означает, что темпы российских наступательных операций в других местах на западе Донецкой области в ближайшей перспективе снизятся", - отчитываются аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что десант РФ прорвался и пытается обойти Угледар с флангов. Аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты снова атакуют в Волновахском районе Донецкой области с целью обхода Угледара с флангов.

ВСУ успешно взорвали целую колонну РФ на "дороге смерти" под Угледаром. Бойцы 72 бригады "Черных запорожцев" обнаружили и взорвали целую колонну оккупантов, которая выдвинулась на штурм позиций защитников. Видео и фото разлетелись по Сети.

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