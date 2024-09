Россияне приготовили план захвата двух важных городов: в ISW раскрыли цель оккупантов

Аналитики Института изучения войны рассказали, что военное командование РФ активизирует попытки захватить Курахово и Угледар в Донецкой области, чтобы не допустить передислокации украинских войск для усиления обороны Покровска.

Скоординированные российские наступательные операции с южного фланга на Покровском направлении на западный фланг украинской обороны вокруг Угледара, вероятно, имеют целью усилить давление на ВСУ, обороняющихся на западе Донецкой области.

"Активизация российских наступательных операций под Угледаром, скорее всего, не означает, что темпы российских наступательных операций в других местах на западе Донецкой области в ближайшей перспективе снизятся", - отчитываются аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.