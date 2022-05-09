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"Сейчас в Украине происходят четыре новых Бучи": Арестович рассказал о зверствах оккупантов

9 мая 2022, 08:08

Стало известно о новых убийствах мирных жителей, изнасиловании женщин, детей и пожилых людей на Херсонщине и Запорожье.

Арестович рассказал о новых зверствах оккупантов / скриншот, Униан

Российские солдаты продолжают совершать страшные зверства против украинского народа на захваченных территориях.

Известно о новых убийствах мирных жителей, изнасилованиях женщин, детей и пожилых людей на Херсонщине и Запорожье, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире израильского телеканала Channel 9.

По его словам, по масштабам новые преступления оккупантов можно назвать четырьмя новыми Бучами.

"Российская армия творит сейчас четыре новых Бучи. Две – на запорожском направлении, две – на херсонском", - рассказал Арестович.

Читайте такжеПять оккупантов изнасиловали 14-летнюю украинку в Буче: она планирует сохранить ребенкаУкраинскому народу сейчас приходится буквально бороться за свое выживание, пояснил советник главы ОПУ.

"Массовые изнасилования, убийства детей, стариков, расстрелы мирных жителей и т.д. О каком "братстве" мы можем пока говорить? Это дело... даже если и будет восстановление отношений - все-таки мы соседи - это очень отдаленная история". А сейчас наша задача – выжить", - подытожил Арестович.

"Бучанская резня"

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей. Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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война в Украине Буча Алексей Арестович
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