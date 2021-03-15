СМИ узнали дикие подробности о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой / фото Новый день

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой на Херсонщине 62-летний Николай В. ранее уже совершал подобное преступление прямо в этом селе Счастливое.

Как рассказал изданию Obozrevatel один из местных жителей, этот человек много лет назад изнасиловал маленького мальчика. При чем совершил это в зверской форме – покалечил ребенка ершиком для унитаза. "Этот ребенок уже вырос. Он стал инвалидом, у него есть психическое заболевание. Тот нелюдь отсидел срок за это преступление и снова вернулся сюда. И живет в одном селе с этим мальчиком", – рассказал изданию местный житель.

Сообщается, что Николай В. совершил попытку суицида в тот момент, когда к нему второй раз постучалась полиция. Правоохранители вернулись за образцами ДНК, а он решил, что пришли его арестовывать, и порезал себе вены.

Известно, что в село Счастливое на Херсонщину Николай В. переехал давно из России, где он также отбывал наказание за какое-то преступление.

"У нас тут стоят заброшенные квартиры, так что купить жилье не трудно. Они купили квартиру в 2-этажном доме. У него было двое сыновей, они учились в нашей школе. Потом выросли и уехали жить в Россию. Его жена тоже вроде от него ушла", – рассказывает мужчина.

Также о подозреваемом говорят, что человек он нехороший. Мог цепляться к молодежи, провоцировать конфликт.

"Практически всегда он был пьян. Когда сильно напивался, то у него была и белая горячка. Нигде не работает, перебивается временными заработками. С отцом Маши он не дружил, но вместе они тоже выпивали", – рассказал изданию житель Счастливого.

Убийство Маши Борисовой в Херсонской области – о чем сообщалось ранее: