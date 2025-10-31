Укр
Суд избрал меру пресечения бывшему мэру Одессы Труханову - первые подробности

Мария Николишин
31 октября 2025, 18:28обновлено 31 октября, 19:03
68
Известно, что Труханов будет носить электронный браслет.
Суд избрал меру пресечения бывшему мэру Одессы Труханову - первые подробности
Труханову избрали меру пресечения / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, facebook.com/gtrukhanov

Коротко:

  • 31 октября Труханову избрали меру пресечения
  • Его обвиняют в служебной халатности
  • Он будет под домашним арестом до 28 декабря

31 октября в Печерском райсуде Киева состоялось заседание на котором избрали меру пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову. Его обвиняют в служебной халатности, а именно ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем гибель людей. Об этом известно из трансляции Суспільного из зала суда.

Суд постановил, что Труханов круглосуточно будет под домашним арестом до 28 декабря 2025 года. Он также будет носить электронный браслет. Исключение - необходимость получить неотложную медицинскую помощь и потребность проследовать в укрытие во время воздушной тревоги.

видео дня

Известно, что полицейские могут приходить к Труханову, чтобы проверить, носит ли он браслет.

Стоит заметить, что решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня объявления. Адвокаты уже пообещали, что обжалуют решение суда.

Приговоры другим чиновникам

Кроме Труханова подозрения получили 8 человек. По ним уже состоялось заседание. Так:

  • заместителю городского головы назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета;
  • заместителю городского головы - ночной домашний арест;
  • начальнику структурного подразделения и главному инженеру структурного подразделения КП "Городские дороги" - ночной домашний арест с ношением электронного браслета;
  • директору Департамента муниципальной безопасности, главному инженеру и директору КП "Городские дороги" - содержание под стражей с альтернативой залога в 1,5 миллиона гривен;
  • директору Департамента городского хозяйства - содержание под стражей с альтернативой залога в 3 миллиона гривен.

Подозрение Труханову

В Нацполиции заявляли, что бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову, двум его заместителям, нескольким должностным лицам городского совета и представителям коммунального предприятия сообщено о подозрении в служебной халатности, из-за которой система водоотведения города оказалась неподготовленной к стихии.

Правоохранители провели более 25 обысков в горсовете, департаментах и по местам жительства подозреваемых. Полицейские изъяли служебную документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.

Геннадий Труханов - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 14 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

В СБУ заявляли, что Геннадия Труханова лишили украинского гражданства на основе материалов, собранных Службой безопасности Украины. Как установила СБУ, Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Читайте также:

О персоне: Геннадий Труханов

Геннадий Труханов - украинский политик, бывший городской голова Одессы (2014-2025), руководитель региональной партии Доверяй делам. Народный депутат VII созыва. Бывший член Партии регионов, пишет Википедия.

