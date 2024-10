Тайная часть плана победы: стало известно, что Зеленский попросил у союзников

Ключевые тезисы из статьи NYT:

В одной из секретных частей плана победы Украины, в пункте о комплексном неядерном стратегическом сдерживающем пакете, содержится требование о предоставлении Украине ракет Tomahawk с дальностью действия 2400 километров. Об этом пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

По словам политика, который говорил на условиях анонимности, это является "абсолютно невыполнимым требованием".

Издание отмечает, что вместо поддержки плана победы, который, как утверждал Зеленский, положит конец войне с Россией, президент Украины получил лишь "вялую риторическую поддержку".

В частности, как сообщается, ни одна страна не согласилась позволить Украине обстреливать западными ракетами дальнего радиуса действия военные объекты в глубине РФ, и ни одна крупная страна не поддержала приглашение Украины в НАТО.

Как отмечает NYT, официальные лица США в частном порядке "выразили определенное возмущение планом победы Зеленского, назвав его нереалистичным и почти полностью зависимым от западной помощи".

