Тайная часть плана победы: стало известно, что Зеленский попросил у союзников

Ни одна страна не согласилась позволить Украине бить западными ракетами по военным объектам в РФ.

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Зеленский попросил ракеты Tomahawk / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Ключевые тезисы из статьи NYT:

Зеленский попросил ракеты Tomahawk

Чиновник США назвал это невыполнимым требованием

План победы не получил ожидаемой поддержки

В одной из секретных частей плана победы Украины, в пункте о комплексном неядерном стратегическом сдерживающем пакете, содержится требование о предоставлении Украине ракет Tomahawk с дальностью действия 2400 километров. Об этом пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

По словам политика, который говорил на условиях анонимности, это является "абсолютно невыполнимым требованием".

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Издание отмечает, что вместо поддержки плана победы, который, как утверждал Зеленский, положит конец войне с Россией, президент Украины получил лишь "вялую риторическую поддержку".

В частности, как сообщается, ни одна страна не согласилась позволить Украине обстреливать западными ракетами дальнего радиуса действия военные объекты в глубине РФ, и ни одна крупная страна не поддержала приглашение Украины в НАТО.

Как отмечает NYT, официальные лица США в частном порядке "выразили определенное возмущение планом победы Зеленского, назвав его нереалистичным и почти полностью зависимым от западной помощи".

План победы / Инфографика: Главред

Что известно о The New York Times? The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

План победы Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, немецкий канцлер Олаф Шольц отверг первый пункт Плана победы Зеленского, касающийся предоставления Украине приглашения в НАТО. По его словам, вопрос о приглашении Украины в Альянс "не стоит на повестке дня".

Также известно, что в плане победы президента Украины Владимира Зеленского есть два пункта, которые как и раньше, так и до сих пор неохотно поддерживали западные союзники, однако решение США будет играть решающее значение в поддержке этого плана.

Кроме того, сообщалось, что Владимир Зеленский готовит еще один план - он будет касаться шагов, которые должны быть сделаны внутри Украины.

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