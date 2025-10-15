Украинцы остались без света: во многих областях введены аварийные графики отключений

Из-за вражеских ударов по энергетике ситуация в системе остается сложной.

Графики отключений света в Украине / коллаж: Главред, фото: unsplash

В Украине ввели графики аварийных отключений света.

В Черкасской области "Укрэнерго" частично ввело графики аварийных отключений.

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также аварийные графики отключения света ввели в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. На Сумщине ограничения действуют в объеме трех очередей.

"Напомним, графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это - аварийная ситуация. Это НЕ графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки. Единственная причина применения любых ограничений - это военная агрессия России против украинского народа и повреждения энергообъектов в результате обстрелов армией РФ", - говорится в сообщении.

В Черниговской области 15 октября были введены графики почасовых отключений света.

Отмена графиков аварийных отключений света

Впоследствии стало известно, что по состоянию на 9:40 графики аварийных отключений отменили в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Это подтвердило Укрэнерго.

Также отмечается, что графики аварийных отключений больше не действуют в Сумской, Харьковской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.

"На сейчас - эти ограничения не применяются ни в одном регионе", - говорится в сообщении.

В то же время в Черниговской области до сих пор действуют графики почасовых отключений света в объеме трех очередей.

"Это - следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Возможны ли проблемы во время отопительного сезона - мнение эксперта

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал в комментарии Главреду, что масштабные удары РФ по энергетике способны создать чрезвычайно сложную ситуацию для любого города. В то же время он подчеркнул, что украинские энергетики хорошо подготовились к зиме.

"Учитывая то, что мне известно о подготовке Харькова, Одессы, Николаева и, безусловно, Киева (который, фактически, делает столько, сколько вся остальная страна вместе взятая в сфере энергетической безопасности), шансов на какие-то апокалиптические сценарии просто нет", - заявил Харченко.

Эксперт признал, что аварийные или временные отключения электроэнергии возможны. Однако, по его словам, они не станут критическими и не приведут к энергетическому коллапсу.

Удары РФ по украинской энергетике - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 7 октября произошли массированные удары по Полтавской и Сумской областях. Оккупанты били по Полтаве и Сумах, пытаясь сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци.

В ночь на 10 октября российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Президент Владимир Зеленский сообщил, что известно о более 20 пострадавших.

В ночь на 11 октября российские оккупационные войска снова осуществили массированную атаку на украинские города. Под удар попали Одесса и область, Черниговская область и Чугуев Харьковской области. Враг бил по энергетической инфраструктуре. Гремело множество взрывов. Фиксировались проблемы с электроснабжением.

Другие новости:

