Двое мужчин жестоко изнасиловали ребенка и скрывались от следствия в Одессе

Насилие, ребенок, дети / mchildren.ru

В Хмельницкой области в Шепетовке задержали 26-летнего мужчину, который в 2017 году вместе с сообщником изнасиловали 13-летнюю девочку.

Как сообщают в Нацполиции Хмельницкой области, по данным полиции, задержанный и его сообщник в Одессе в 2017 году изнасиловали 13-летнюю девочку.

"С тех пор мужчины скрывались в разных регионах Украины. В 2019 году сообщника подозреваемого задержали", - говорится в сообщении.

В декабре 2021 года задержан и второй причастный к групповому изнасилованию. Известно, что 26-летний мужчина жил в Шепетовке у сожительницы.

Как накажут насильника

Задержанному инкриминируют ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 3 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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