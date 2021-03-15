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В прокуратуре раскрыли детали убийства девочки на Херсонщине

15 марта 2021, 17:01
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В прокуратуре показали фото из зала суда, где избирали меру пресечения подозреваемому в убийстве 7-летней Маши Борисовой.

Убийство Маши Борисовой
Убийство Маши Борисовой / Telegram/Департамент уголовного розыска

В Департаменте уголовного розыска раскрыли подробности о ходе расследования убийства 7-летней девочки Маши Борисовой на Херсонщине.

Как сообщили в прокуратуре, следствие будут настаивать на пожизненном заключении подозреваемого. Сейчас его взяли под стражу без права внесения залога.

"Следствие продолжается, однако правоохранители отметили, что однозначно будут просить пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

В жестоком убийстве девочки подозревают ее односельчанина, 62-летнего мужчину.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, генетические экспертизы установили обоснованную причастность.

Правоохранители пришли к злоумышленнику, когда тот пытался совершить самоубийство, хотел перерезать вены.

Однако ему успели оказать медицинскую помощь. Кроме того, предполагаемый убийца жил один и неподалеку от семьи девочки и был другом ее отца. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В суде отметили, что последний свой срок мужчина получил за убийство. Информацию подтвердил заместитель начальника областной полиции Николай Вербицкий.

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Сотрудники правоохранительных органов заявили, что 62-летний мужчина в последний раз освободился из мест лишения свободы в 2005 году, но в течение последнего года он уже привлекался к административной ответственности.

По словам Николая Вербицкого, ДНК-экспертиза обнаружила сходство его ДНК с обнаруженной на мешке, в который убийца спрятал тело ребенка. Также ДНК обнаружили и на одежде девочки.

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Убийство Маши Борисовой – о чем ранее сообщал Главред:

  • В Херсонской области в селе Счастливое 7 марта пропала Маша Борисова. Мать заметила исчезновение ребенка только вечером.
  • Сначала девочку искали родные, а позже к поискам привлекли правоохранителей и волонтеров.
  • Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка – побег из дома или похищение.
  • Маша Борисова была найдена мертвой в Счастливом 11 марта в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.
  • По сведениям правоохранителей, в совершении преступления подозревают жителей села и лиц из круга ее семьи.
  • Отец Маши Борисовой опроверг версию, в которой говорится, что в день исчезновения она была на остановке и ждала его.
  • После похорон Маши Борисовой житель села Счастливое Херсонской области пытался покончить жизнь самоубийством.
  • 14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой. Имя возможного убийцы полиция не назвала.

прокуратура Маша Борисова
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