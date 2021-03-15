В прокуратуре раскрыли детали убийства девочки на Херсонщине

Убийство Маши Борисовой / Telegram/Департамент уголовного розыска

В Департаменте уголовного розыска раскрыли подробности о ходе расследования убийства 7-летней девочки Маши Борисовой на Херсонщине.

Как сообщили в прокуратуре, следствие будут настаивать на пожизненном заключении подозреваемого. Сейчас его взяли под стражу без права внесения залога.

"Следствие продолжается, однако правоохранители отметили, что однозначно будут просить пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

В жестоком убийстве девочки подозревают ее односельчанина, 62-летнего мужчину.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, генетические экспертизы установили обоснованную причастность.

Правоохранители пришли к злоумышленнику, когда тот пытался совершить самоубийство, хотел перерезать вены.

Однако ему успели оказать медицинскую помощь. Кроме того, предполагаемый убийца жил один и неподалеку от семьи девочки и был другом ее отца. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В суде отметили, что последний свой срок мужчина получил за убийство. Информацию подтвердил заместитель начальника областной полиции Николай Вербицкий.

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Сотрудники правоохранительных органов заявили, что 62-летний мужчина в последний раз освободился из мест лишения свободы в 2005 году, но в течение последнего года он уже привлекался к административной ответственности.

По словам Николая Вербицкого, ДНК-экспертиза обнаружила сходство его ДНК с обнаруженной на мешке, в который убийца спрятал тело ребенка. Также ДНК обнаружили и на одежде девочки.

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