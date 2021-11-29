В школе на Киевщине мальчика раздели догола при одноклассниках: директор назвал это игрой

Мальчика раздели до гола / rubryka.com

В селе Забирье на Киевщине мать одного из школьников пожаловалась на буллинг в учебном заведении.

По ее словам, девятиклассник сорвал одежду из семиклассника и не давал одеться.

"Он его раздел, даже снял нижнее белье, держал. Все происходило несколько минут. А еще другой парень из того же класса держал девочку за голову, чтобы она на все это смотрела. Бедный мальчик плакал. Об этой ситуации не хотят говорить в школе, а ученик девятого класса остается абсолютно безнаказанным. Сегодня это, а завтра, не дай Бог, изнасилует кого-то", — рассказала женщина ТСН.ua.

Инцидент произошел 25 ноября на виду у всех одноклассников. Но родители пострадавшего не захотели писать заявление.

"Я не хочу портить жизнь ребенку. Он извинился. Не хочу... Что в селе скажут?" - процитировала женщина мать пострадавшего мальчика и сама обратилась в полицию и в социальную службу.

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Но, по ее словам, соответствующие службы не сразу отреагировали, а директор вообще воспринял это как личное оскорбление. И даже пожаловался, что получил много проблем из-за скандала в школе. В связи с чем должен писать объяснительные.

"Директор в воскресенье собрал родителей, чтобы они написали, что не имеют ни к кому никаких претензий. Работа в школе провелась, но немного не в ту сторону. Все замяли. Перекрутили в игру, якобы они оба раздевали друг друга", – добавила женщина.

При этом она уверяет, что это не первый инцидент в школе, а подобные случаи были и в других классах.

"То палец кому-то выбил, то дрались с ребятами. Но когда они на равных дерутся, то такое. Но когда ты пришел к младшему и унижаешь его – это уже совсем другое", – рассказала женщина.

Директор школы Василий Король же утверждает следующее:

"Никакого буллинга не было. Это просто была детская глупость. Мы провели расследование. Там просто возник досадный случай, о котором дети пожалели. Дети дружат, это просто было в игровой форме, в шутку ", - объяснил Король.

Напомним, в селе Цмины Камень-Каширского района Волынской области учительница физики избила ученика. На кадрах было видно, как учительница сначала ругает парня, а затем дает ему пощечину и таскает за ухо.

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