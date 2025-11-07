Во всех областях Украины будут выключать свет: известны графики на 8 ноября

В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

https://glavred.info/ukraine/vo-vseh-oblastyah-ukrainy-budut-vyklyuchat-svet-izvestny-grafiki-na-8-noyabrya-10713365.html Ссылка скопирована

Отключение света 8 ноября / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Завтра во всех регионах Украины будут выключать свет

Графики отключений будут длиться с 08:00 до 21:00

Объем отключений будет составлять от 1 до 2 очередей

В субботу, 8 ноября, во всех регионах Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Там отметили, что причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

видео дня

Так, графики почасовых отключений будут продолжаться с 08:00 до 21:00. Объем будет составлять от 1 до 2 очередей.

В то же время, графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут продолжаться с 07:00 до 22:00.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - говорится в сообщении.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Удары РФ по энергетике

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что Россия стремится именно к полному блэкауту в Украине и выбивает энергосистему.

По его оценкам, этот сезон будет на 20-25% сложнее и тяжелее, чем предыдущие.

"Без лишней паники и без "розовых очков" нужно отметить, что этой зимой Украине будет непросто, но у нас есть генераторы, батареи и опыт выживания во время регулярных атак на энергетику. Но чего-то критического я не ожидаю", - подчеркнул он.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сказал, что несмотря на угрозу регулярных отключений электроэнергии, жители западных областей Украины могут рассчитывать на более стабильные поставки света.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что ежегодно с наступлением тепла в домах потребление электроэнергии уменьшается, что положительно влияет на стабильность энергосистемы.

В то же время, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что продолжение обстрелов, особенно зимой, во время отопительного сезона, действительно может привести к масштабному блэкауту. Украинцы могут остаться без света, отопления, воды и газа.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред