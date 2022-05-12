Запрет РПЦ в Украине: у Онуфрия заговорили о "беззаконии на религиозной почве"

Митрополит Онуфрий

Президента Украины Владимира Зеленского призвали прекратить в Украине "беззаконие на религиозной почве".

Об этом идет речь в заявлении по итогам заседания Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата) от 12 мая, опубликованном на официальном интернет-представительстве церкви.

В документе содержится обеспокоенность "нередкими случаями разжигания в Украине вражды и раздора на религиозной почве".

Особую обеспокоенность у них вызывают зарегистрированные в парламенте законопроекты с предложениями запретить деятельность Русской православной церкви в Украине, решения органов местного самоуправления о запрете деятельности на территории их громад УПЦ МП и переход громад в Православную церковь Украины, которое в заявлении синода охарактеризовали как "захват храмов", - говорится в обращении.

Представители УПЦ МП уверены в том, что такие факты являются следствием "ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины".

"В связи с этим Синод обратился к Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому с просьбой вмешаться в эту непростую ситуацию, остановить религиозную рознь в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Украинской Православной Церкви", - говорится в заявлении.

Как сообщал Главред, в Северодонецке Луганской области священник Украинской православной церкви Московского патриархата передавал российским оккупантам информацию о дислокации украинских военных.

Напомним, в первые дни войны России против Украины в селе Иванково в Киевской области, рядом с Чернобыльской зоной, российские оккупационные войска расстреляли местного священника отца Максима Козачина.

Читайте еще: