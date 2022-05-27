Заставляли выбирать, кого расстрелять первым: украинец рассказал о зверствах оккупантов на Черниговщине

Российские оккупанты творили зверства на Черниговщине / Фото УНИАН

21-летний Максим Дидык из села Новый Быков в Черниговской области в течение двух недель вместе с двумя десятками гражданских провел в плену у российских оккупантов. Путинские солдаты пытали украинцев и устраивали казни заложников. Причем пленных заставляли выбирать, кого будут казнить следующим.

Как выяснили журналисты The Wall Street Journal, 21-летнего жителя Нового Быкова Максима Дидика и его друга оккупанты задержали 19 марта. Парней затащили в подвал одного из домов и там жестоко избили прикладами винтовок. Они угрожали Дидыку размозжить коленные чашечки молотом и заклеймить раскаленным железом. По словам его друга, Максима жестоко избили, особенно много ударов оккупанты наносили по ребрам.

Трое суток украинцев удерживали в подвале. После - одели на голову рюкзак, примотав его к шее скотчем, и усадили в машину. Пока работал мотор, украинец про себя считал секунды, чтобы хотя бы примерно ориентироваться, куда его везут.

Пленных привезли в котельную, где к батарее были прикованы цепями двое украинских военнослужащих.

"Дидык сказал, что русские втолкнули его и его друга внутрь и затолкали в небольшое хранилище под полом вместе с третьим человеком - Александром Игнатовым, которого несколько лет назад сбила машина и который страдал хронической потерей памяти", - пишет издание.

Игнатова оккупанты задержали после того, как он несколько раз приходил к их блокпосту с вопросом о том, что происходит. В плену мужчину избивали, разбивали о его голову бутылки и смеялись.

Читайте такжеНа Черниговщине мужчина, которого расстреляли оккупанты, выбрался из могилыЧерез несколько дней украинских солдат из котельной куда-то увезли, вместо них привозили новых мирных заложников, среди которых был 65-летний Николай из Нового Быкова. Его и других сельчан допрашивали в здании сельской школы, а после развезли по нескольким пыточным.

Чем большие потери несли оккупанты, чем сильнее теснили их украинские войска - тем больше рашисты издевались над мирными заложниками.

В конце марта один из оккупантов сказал украинцам в котельной, что их скоро освободят. Но следующим утром русский солдат открыл дверь в котельную раньше обычного. Он выглядел пьяным и сказал задержанным, что ему нужны тела.

Он подошел к пожилому человеку, которого заключенные помнили как Михаила Ивашко.

"Ты готов?" — спросил солдат у мужчины, — рассказал Дидык. "Нет", — сказал мужчина. Российский солдат дал ему рюмку водки и снова спросил: "Ты готов?". "Нет", — снова сказал мужчина. Русский сказал ему посидеть и немного подумать, а потом вышел и пошел на край ближайшей дороги покурить. Через несколько минут он вернулся, и старик сказал, что готов", - пишет издание.

Через несколько секунд после того, как рашист вывел мужчину из помещения, оставшиеся внутри украинцы услышали выстрел.

"Русский вернулся и спросил, не согласится ли кто-нибудь стать следующим. "Нам нужно восемь тел", — повторил он", - рассказал Николай.

Читайте такжеОтрезали язык, изнасиловали и убили: оккупант рассказал о зверствах армии РФ в УкраинеДидыку оккупант предложил выбрать среди заложников тех, кто будет расстрелян. Парень отказался выбирать жертву и вызвался быть следующим. Российский солдат вытащил Дидыка из котельной, подвел его к краю близлежащего кладбища и велел встать на колени. Раздался выстрел - пуля прошла мимо его уха и ударилась о землю перед ним. Парень молча стоял на коленях, пишет издание.

После этого солдат выбрал еще нескольких пленных для расстрела. Каждому дали по рюмке водки, а потом увели.

На следующее утро русский солдат вернулся в 5:30 утра и сказал, что он и его товарищи уходят. Заключенным приказали оставаться на месте некоторое время. Через час украинцы вышли из котельной. Возле кладбища они обнаружили еще живыми шестерых человек из тех, кого увели на расстрел. Трое мужчины были мертвы - их лица были разбиты пулями. Одного человека до сих пор не нашли.

Прокуратура Черниговской области Украины установила, что в Новом Быкове находились три российских подразделения: 21-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада и 37-я гвардейская мотострелковая бригада. Украинская прокуратура уже возбудила против них дела о военных преступлениях за задержания, убийства и исчезновения граждан Украины.

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины установила личности еще восьми российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения во время оккупации части Киевской области. В частности, именно эти военные РФ жестоко пытали и потом убили старосту села Мотыжин и ее семью.

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