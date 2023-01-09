Женщин насиловали и расстреливали: оккупант похвастался убийством украинцев в Лимане

СБУ задокументировала российских преступников и проводит меры по наказанию захватчиков.

Оккупанты / ua.depositphotos.com, УНИАН

Российский оккупант похвастался, как в Лимане Донецкой области совершал геноцид украинцев.

В перехваченном СБУ разговоре оккупант рассказывает, что когда они отходили из Лимана и Торского, то устроили настоящий геноцид. Людей россияне расстреливали прямо посреди улицы. Вспоминая геноцид украинцев, оккупант смеется, заявляя, что в городе после них "не осталось молодых женщин".

"Мы когда Лиман сдавали, там всех вырезали, украинцев (ред.) еб*ных... Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *балы, резали их, расстреливали", – признается в военных преступлениях оккупант.

СБУ задокументировала российских преступников и проводит меры по наказанию захватчиков.

"В целом по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны армии РФ Служба безопасности открыла более 21 тыс. уголовных производств", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о том, что женщины из "ДНР" просят у боевика Пушилина помощи, потому что кадыровцы насилуют их мужчин. Чеченцы изнасиловали по меньшей мере двух военных "Народной милиции ДНР", которые ранее работали в "городской администрации".

Также сообщалось, что украинские военные разбили подразделения "ЛДНР", которые были усилены бойцами полка спецназначения "Ахмат". Минимум 13 человек были ликвидированы, еще 19 ранены. Также вражеские военные были захвачены в плен.

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