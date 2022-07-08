Жестоко изнасиловал и задушил: в Хмельницком парень зверски расправился с несовершеннолетней

Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней / УНИАН

Полицейские задержали в Хмельницком 20-летнего молодого человека, которого подозревают в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней.

Тело жертвы нашли возле железнодорожного переезда, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Отмечается, что 6 июля 2022 года 20-летний юноша в Хмельницком увидел незнакомую девушку и пытался с ней познакомиться поближе.

"Когда она отказала вытащил из одежды шнуровку, набросил ей на шею, изнасиловал и задушил. Тело 16-летней девушки нашли вблизи бездействующего железнодорожного переезда. В совершенном юноша признался", - рассказали в ОГП.

Добавим, что задержанному сообщено о подозрении по факту умышленного убийства, совместно с сексуальным насилием (п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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Ранее сообщалось, на Закарпатье трое несовершеннолетних изнасиловали 14-летнюю девочку. Копы подозревали, что к изнасилованию причастны двое 15-летних и 14-летний подростки, которые живут в одном селе с потерпевшей.

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