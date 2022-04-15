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Журналисты вычислили личность оккупанта, жена которого призывала его насиловать украинок

15 апреля 2022, 18:41

Сейчас, по всей видимости, оккупант пребывает в составе агрессорских войск на Херсонщине, а его супруга воспитывает их общего ребенка в оккупированном Крыму.

Оккупант-насильник
Оккупант Роман Быковский и его супруга / Коллаж "Радио Свободы"

Журналисты установили личности российского оккупанта и его супруги – фигурантов перехваченного разговора, в котором она со смехом подзуживала благоверного "насиловать украинских баб". Совместного расследования провели сотрудники проекта "Схемы" и "Радио Свобода".

Этой парой оказались 27-летний Роман Быковский и его супруга Ольга (девичья фамилия ‒ Пинясова). Оба родом из Орловской области страны-агрессора. Роман отслужил срочную службу в Росгвардии, причем именно в том подразделении, которое участвовало в аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Страница Романа в социальной сети "ВКонтакте", а вот Ольга еще недавно активно пользовалась соцсетью. Однако 13 апреля удалила страницу.

Оккупант-насильник
Оккупант-насильник и его супруга / Коллаж "Радио Свободы"

От источников в украинских правоохранительных органах журналистам стали известны российские телефонные номера Быковского. Это и позволило их идентифицировать.

Кроме того, журналисты позвонили оккупанту. Он все отрицает. "При этом его голос – такой же, как на "пленках" правоохранителей", - говорят авторы расследования.

Голос Ольги Быковской также полностью совпадает с голосом женщины на опубликованной СБУ украинской спецслужбой аудиозаписи. Она говорит, что ее супруг находится в Севастополе ‒ мол, лечится в госпитале после ранения.

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Напомним, 12 апреля СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского оккупанта с женой.

Их изуверский диалог выглядел так:

"Да, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (женский смех – Главред), – говорит женщина своему мужу-захватчику".

Затем супруга призывает оккупанта пользоваться презервативами во время изнасилований.

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Автор: Егор Бунин
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российское вторжение аннексия Крыма новости Украины
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