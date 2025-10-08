"Погасить Москву": эксперт сказал, каким должен быть следующей этап войны

Пока что Украина только "пощипала" Россию.

Удары Украины по НПЗ уже дают эффект / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/exilenova_plus, Astra

Главные тезисы:

Украина уже созадала РФ проблемы с топливом

Нужно расширить удары, в том числе по объектам "Газпрома"

Энергетическая блокада Москвы должна стать целью

Нанесённые Украиной удары по российской топливной и энергетической инфраструктуре привели к серьёзным проблемам на внутреннем рынке топлива в РФ. Москва уже предпринимает попытки снять или обнулить импортные пошлины, чтобы завозить бензин, дизель и другие нефтепродукты из-за рубежа — в первую очередь из Китая и Индии. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, Украине нужно расширять круг объектов поражения.

"С 2023 года мы наносили удары в основном по нефтеперерабатывающим мощностям РФ, сейчас бьем частично и по нефтетранспорту. Было нанесено буквально несколько ударов по энергосистеме, но это были локально чувствительные удары, не более того. И это при том, что Россия системно атаковала и атакует наши объекты генерации и энергосистемы. Мы же россиян только пощипали", - сказал Гончар.

В то же время Россия разрушила почти 40% газодобычи Украины

"Зато мы бить по объектам Газпрома еще даже не начинали, а здесь нам есть где разгуляться", - отметил эксперт.

Гончар уверен, что вариант энергетической блокады столичного региона РФ, то есть Москвы и области, должен стоять на повестке дня.

"Потому что территория России огромная, всю ее мы не можем охватить, да и в этом нет необходимости. Все "исчадия ада" сидят в Москве, поэтому надо просто погасить столицу РФ", - уверен эксперт.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ - последние новости

Как писал Главред, 6 октября в Тюмени прогремели мощные взрывы - город расположен в 2000 километрах от украинской границы. Таким образом был установлен новый рекорд дальности полета. Известно, что в РФ поврежден нефтеперерабатывающий завод.

3 октября ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.

Вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Предположительно, был атакован химзавод "Азот" - крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.

26 сентября дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

Какой ущерб нанесен экономике РФ: мнение экспертов

Своими ударами Украина нанесла России ущерб на около 100 миллиардов долларов.

Эксперт по военной разведке Филип Ингрэм заявил в разговоре с журналистами The Sun, что украинская изобретательность наносит удар по "сердцу" экономики РФ. По его словам, точные удары по объектам нефтяной и газовой промышленности направлены на дестабилизацию военной машины российского диктатора Владимира Путина.

"Дроны дальнего радиуса действия, пролетающие 1000 км и более, превращают обширную нефтегазовую империю России в цепь адского пламени", - сказал эксперт.

Ингрэм признал, что хотя этот план является смелой авантюрой, это гениальный ход, направленный на то, чтобы "донести реальность войны до россиян". Тем не менее последствия для РФ не ограничиваются неудобствами в повседневной жизни граждан.

Эксперт поделился, что украинские удары могут вызвать серьезный дефицит топлива. Он уверен, что это может оказать огромное давление на способность Кремля продолжать войну против Украины.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

