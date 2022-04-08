Убийства, пытки и изнасилования детей и женщин: в Буче началась эксгумация жертв рашистов

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В Буче Киевской области правоохранительные органы начали эксгумацию тел с места массового временного захоронения возле местной церкви, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Возле церкви большая могила – коммунальщики похоронили в ней жертв военных преступлений – погибших после обстрелов и убийств. Примерно здесь 67 тел. Каждое осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. Из тех, кого достали, в большинстве огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались только фрагменты", - написала генпрокурор Ирина Венедиктовав Фейсбуке в пятницу.

Она уточнила, что часть погибших была с документами, остальное же придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.

Генпрокурор подчеркнула, что в Буче на сегодня обнаружены тела 185 человек, некоторых из людей добивали выстрелами.

В ходе телемарафона она отметила, что сегодня в Буче правоохранители работали с телами, которые были в могиле рядом с церковью. По предварительной информации, в могиле "ориентировочно 67 тел", но сегодня достали лишь 21 тело. При этом она добавила, что работы пришлось приостановить из-за сильного ливня. "Мы успели достать 21 тело, осмотрели - там среди них две женщины. Мы говорим, что ориентировочно может быть 67 тел, но потому что пошел сильный ливень, могилу накрыли, чтобы потом смогли должным образом эксперты работать", - отметила Венедиктова. При этом добавила, что из этих 21 тела, которые достали из могилы, "все они с огнестрельными ранениями - два тела с огнестрельными и с осколками, и это означает, что их достреливали".

Венедиктова сообщила, что по состоянию на вчера в Буче было обнаружено "164 тела плюс 21, которое сегодня достали из этой большой могилы".

В Нацполиции добавили, что полицейские отмечают, что фиксируют страшные последствия обстрелов населенных пунктов и зверства российских военных в отношении мирных граждан – пытки местных жителей на оккупированных территориях, изнасилование и пытки над женщинами и детьми.

Зверства русских в Буче

После бегства российских оккупантов из Киевской области в городе Буча к северо-западу от Киева обнаружили сотни трупов мирных жителей. Часть тел лежала прямо на дорогах и обочинах, часть в подвалах, кого-то успели похоронить в братских могилах и просто во дворах домов.

На многих телах убитых были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Значительную часть людей убили, потому что они могли быть свидетелями других преступлений. Также выявлены многочисленные случаи изнасилований и убийств детей.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом-застенок, где расстреливали мирных жителей.

Российская Федерация отрицает вину за зверства в городе, назвав это провокацией. Тела, по версии россиян, подбросили после отступления оккупационных войск. В то же время, многочисленные спутниковые снимки свидетельствуют, что мирных людей убивали именно оккупанты, а тела лежали на улицах неделями.

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