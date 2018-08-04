Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами

Пол Манафорт

Женщина, работавшая бухгалтером Пола Манфорта – в прошлом политтехнолога экс-президента Украины Виктора Якуновича и руководителя избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа − пошла на сделку со следствием и призналась, что подделывала финансовые документы.

Соответствующее сообщение опубликовали представители западного информационного агентства Reuters. Согласно имеющимся данным, во время заседания суда женщина рассказала, что помогала Манафорту с подделкой финансовых отчетов и датировании «задним числом» других документов.

По словам бухгалтера, она действовала по просьбе Манафорта и его бизнес-партнеров, которые в свою очередь, помогали уменьшить бремя налогов для нее.

Как сообщают в информационном агентстве AP, женщина помогла сокрыть доходы из иностранных источников на общую сумму в 900 тысяч долларов США.

Напомним, Полу Манафорту американские правоохранители выдвинули 12 обвинений, в том числе заговор против США, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и дача ложных показаний.