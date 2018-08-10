"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"

Реакция на "медаль" была, в принципе, предсказуема / Соцсети

В Сети появились фотографии специфической "медали" под названием "Фронт сопротивления НАТО", которые теперь активно выдают и продают в России.

Соответствующий снимок новой "медали" размещен на Twitter странице Vasily Maximov.

Читайте такжеНаграды РФ, георгиевские ленты, деньги. Силовики показали "трофеи" обыска в РИА Новости УкраинаКак видно из удостоверения, прилагающегося к "награде", выдает ее организация "Международный союз советских офицеров". Сама медаль состоит из значка и георгиевской ленты. На значке можно увидеть изображения серпа, молота и автомата Калашникова на фоне красной звезды и карты мира. Кстати, в интернете данная "награда" продается наряду с "медалями" террористов "ЛДНР" по цене 1800 рублей.

"Медаль" вызвала просто истерическую реакцию пользователей Сети.

"Калаш святой и ракеты быстры... Вот, что бывает, когда в стране у власти чекист, зовущий себя президентом", – пишут пользователи в комментариях к фото.

/ Соцсети

Ранее стало известно, что руководство филиала госкомпании "Укрзализныця" через тендер в системе Prozorro заключило договор с корпорацией "Российские железные дороги" на закупку 96 наградных значков "Почетный железнодорожник".