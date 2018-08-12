"Больной человек": экс-депутат Госдумы рассказал, как Запад будет говорить с Путиным

Константин Боровой считает Владимира Путина больным человеком / Reuters

Новые санкции США являются ультиматумом президенту России Владимиру Путину, считает российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой.

"А разговаривать с кэгэбэшниками языком ультиматумов — очень опасно. У них глаза наливаются кровью, и они начинают вести себя неадекватно. С другой стороны, к сожалению, Путин не в состоянии услышать никакого другого разговора", — пишет он в материале на "Апострофе".

По его мнению, разговоры с лидером РФ – это разговоры с больным человеком.

"С больным ведь какая ситуация? Попробовали одно лекарство – поговорили с ним, включили его в клуб G8, посадили за стол, начали с ним разговаривать – не помогло. Затем попробовали второе лекарство – серьезный разговор, что, мол, приходи в себя, освобождай Крым. Но и это лекарство тоже не помогло. Потом ввели третье лекарство – санкции против его окружения. Но и это особо не помогло, поскольку не действуют на него санкции. Потом и Трамп попробовал с ним поговорить, встретившись в Хельсинки. Но Путин уже в такой степени неадекватен, что любые его предложения будут абсурдными. Например, предложить всему миру выполнять международные соглашения, а ему – не выполнять. Но это же абсурд, потому что больные в состоянии бреда не оценивают реальность адекватно", — добавил Боровой.

Напомним, ранее экономист рассказал о последствиях новых санкций США для России.