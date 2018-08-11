“Повредила крыло”. В Boeing с российскими туристами попала молния — СМИ

В российский Boeing 737 попала молния, узнали СМИ / YouTube

В самолет Boeing 737, летевший из болгарского города Бургас в столицу РФ Москву с российскими туристами, попала молния, она повредила крыло.

Воздушное судно приземлилось во "Внуково", пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта.

"Накануне перед посадкой в Москве командир российского Boeing 737 заподозрил, что в самолет попала молния", — отметил собеседник агентства.

По его словам, после приземления командир попросил техников внимательнее осмотреть элементы конструкции самолета, и они увидели следы, которые молния оставила на крыле борта.

"Из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла и заклепки. Самолет сможет вернуться в строй лишь после тщательной проверки и оценки его дальнейшей безопасной эксплуатации", — добавил источник.

Напомним, в конце апреля СМИ писали, что в России в Химках Московской области при вылете из аэропорта "Шереметьево" молнии попали в два самолета. Узнать больше об инцидентах можно здесь.