«За собой подобного не замечал». В США опубликовали расшифровку разговора диспетчеров с угонщиком самолета

Угонщик самолета попросил прощения у близких / Mutleys Hangar

В США обнародовали аудиозапись и расшифровку разговора авиадиспетчеров с 29-летним механиком, который угнал пустой пассажирский самолет из аэропорта Сиэтл-Такома.

Как сообщает издание The Seattle Times, угонщик по имени Ричард в общении вел себя беззаботно, но возбужденно.

Мужчина сказал диспетчерам, что загрузил на борт несколько газовых баллонов. На протяжении 1,5-часового полета угонщика диспетчеры пытались уговорить его посадить самолет или вернуться в аэропорт. Ему также предлагали посадить воздушное судно на местном военном аэродроме.

«Если попытаюсь приземлиться там, эти парни меня «отметелят» … У них, наверное, есть средства ПВО», — отметил угонщик.

Ричард волновался, что если он приземлиться, то получит пожизненный тюремный срок. Он сказал диспетчерам, что хотел бы извиниться перед близкими за свой поступок.

«Думаю, я просто сломленный парень, у которого немного «съехала крыша». До этого никогда не замечал за собой подобного», — поделился с диспетчером Ричард.

Незадолго до крушения угонщик сообщил о проблемах с самолетом.

«Чувствую, что один из моих двигателей выходит из строя или что-то вроде этого», — пожаловался угонщик.

Напомним, сотрудник авиакомпании Alaska Airlines угнал пустой пассажирский самолет Bombardier Dash 8 Q400 из международного аэропорта Сиэтла. Лайнер пролетел около 40 км и потерпел крушение на острове Кетрон. Местный жители сняли угон самолета на видео.