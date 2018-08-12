"Спросите у дедушек": министр обороны РФ нахамил немецкой коллеге

Сергей Шойгу / inforesist.org

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, комментируя слова своей немецкой коллеги Урсулы фон дер Ляйен о диалоге с Москвой с позиции силы, посоветовал ей "спросить у дедушек", каково это.

"Что касается разговоров с позиции силы: опять же - вернитесь в историю. Если сами не читаете - спросите у дедушек: каково это - разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать", - цитирует Шойгу "Газета.Ru".

В апреле фон дер Ляйен, говоря о необходимости сохранения санкций против России, заявила, что президент Владимир Путин "не воспринимает никакой слабости". "Поэтому важно, чтобы мы были готовы занять позицию единства и силы во время диалога с Москвой", - сказала она.

Ранее, комментируя слова Сергея Шойгу о том, что НАТО получила выход к территориальным водам и воздушному пространству Финляндии и Швеции, министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что никакого "неограниченного доступа" к их территориям у альянса нет.

"То, что описывается со стороны российского министра обороны, неверно. У НАТО нет неограниченного доступа ни к финской, ни к шведской территориальным водам и воздушному пространству. Требуется специальное разрешение для каждого государственного судна или государственных самолетов для вхождения на нашу территорию", - заявил Хультквист.