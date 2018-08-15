"Холуи льют ложь". Лучшие цитаты Эдуарда Успенского о российской пропаганде, аннексии Крыма и конфликте на Донбассе

Эдуард Успенский

Легендарный советский/российский писатель Эдуард Успенский, прославившийся своими детскими повестями о деревне Простоквашино, о Чебурашке и Крокодиле Гене, и скончавшийся после тяжелой болезни в ночь с 14 на 15 августа в Москве, ранее прямо и откровенно выступал против аннексии РФ полуострова Крым, военного конфликта на Донбассе, а также резко критиковал работу российской пропаганды.

К примеру, весной 2014-го, сразу после аннексии, писатель без обиняков заявлял:

"Страна разделилась на 10% умных и на 90% идиотов. Я считаю, что я отношусь к десяти умным, потому что вся эта история с Крымом – она безобразная".

Далее, Успенский тщетно пытался обратить внимание россиян на то, как местные пропагандисты кардинально искажают картину конфликта на востоке Украине:

"Телевидение убеждало россиян больше года в том, что в Украине действуют фашисты, Крым давно российский, поэтому мы его и забираем, а на Донбассе русскоязычное население подвергается различного рода репрессиям, там запрещают русский язык и так далее. Телевидение демонстрировало кадры, зрителей в этом убеждали: если не могли убедить мужа, убеждали жену. А русским людям трудно быть в одиночестве в коллективе, где все думают по-другому"

Писатель отдавал себе отчет в том, как грубо российское телевидение работает по отношению к рядовым россиянам, насаждая межнациональную и межгосударственную рознь.

"Телевидение. Такое количество помоев, которые вылили на Обаму и на Киев − вообще немыслимое. Каждый день по 4-5 программ, в которых долбят. А люди же смотрят, особенно провинция, они верят этому"

Успенский не подбирал особенно заявлений, по поводу работы российских пропагандистов по "украинскому направлению":

"Когда пропагандируется свобода, мне это приятнее, чем когда холуи выскакивают на экраны и льют-льют ложь, тявкают: "Крым, Украина, бандеровцы!" И ни одного голоса против!"

Также писатель прогнозировал, что власти РФ могут «доиграться» до социального взрыва в стране:

"На Россию словно напал массовый гипноз, и вполне вменяемые люди в восторге от крымского присоединения и от войны на Донбассе, которая вовсе уж не имеет никакого оправдания. Конечно, все это схлынет. Но может ведь и сдетонировать"

Успенский признавался о том, что россияне за многие годы возвели доносительство в ранг искусства и что он сам многократно становился объектом не доносов:

"В этом был не одинок – на всех стучали. В России это умение чуть ли не возведено в ранг искусства. Потому стучали и стучать будут еще много-много лет. Одни – из зависти, другие – из жадности. Кто-то – по велению сердца"

Напомним, ранее друг писателя назвал причину, по которой он ушел из жизни.